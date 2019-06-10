"Они подписали Кенни", – Шальке Коноплянки представил новичка на мотив мультфильма Южный Парк

Шальке, где выступает украинец Евгений Коноплянка, оригинально представил своего новичка Джонджо Кенни, арендованного на сезон у Эвертона.

Шальке в своем Twitter объявил о подписании английского защитника Джонджо Кенни. "Кобальтовые" арендовали футболиста на сезон 2019/20 у Эвертона.

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"Королевские синие" решили представить англичанина оригинальным образом. Они сделали это на мотив знаменитого мультфильма Южный Парк и показали в образе героя Кенни.

"О Боже! Они подписали Кенни", – пошутили представители пресс-службы немецкого клуба.

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