toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

"Они подписали Кенни", – Шальке Коноплянки представил новичка на мотив мультфильма Южный Парк

18:04 44 Читати українською
"Они подписали Кенни", – Шальке Коноплянки представил новичка на мотив мультфильма Южный Парк
Джонджо Кенни / ФК Шальке

Шальке, где выступает украинец Евгений Коноплянка, оригинально представил своего новичка Джонджо Кенни, арендованного на сезон у Эвертона.

Шальке в своем Twitter объявил о подписании английского защитника Джонджо Кенни. "Кобальтовые" арендовали футболиста на сезон 2019/20 у Эвертона.

Цыганков рискует не перейти в Севилью из-за Коноплянки, – испанский журналист

"Королевские синие" решили представить англичанина оригинальным образом. Они сделали это на мотив знаменитого мультфильма Южный Парк и показали в образе героя Кенни.

"О Боже! Они подписали Кенни", – пошутили представители пресс-службы немецкого клуба.

Баварію не покарали, надії БД на наступний рік, косплей Гвардіоли, сезон в мінус для Коно – підсумки Бундесліги-2018/19

blog_ava
Цыганков рискует не перейти в Севилью из-за Коноплянки, – испанский журналист
13:23
1992
Теги
Трансферы Видеоновости Трансферы Чемпионата Англии Шальке Шальке Германия Джонджо Кенни Джонджо Кенни Трансферы Чемпионата Германии Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Эвертон Эвертон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
34
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук