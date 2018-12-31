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"Вони наводять страх на суперника", – ван Дейк не пошкодував компліментів трьом своїм партнерам

1 січня 2019 0 Читать на русском
"Вони наводять страх на суперника", – ван Дейк не пошкодував компліментів трьом своїм партнерам
Вірджил ван Дейк / соцмережі

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк похвалив своїх партнерів Мохамеда Салаха, Роберто Фірміно та Садьйо Мане.

"На початку сезону всі говорили, що Фірміно, Салах і Мане мало забивають. Вони фантастичні гравці. По матчу було видно, що наші форварди не потребують захисту. Вони наводять страх, і я радий це бачити", – цитує ван Дейка FourFourTwo.

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Нагадаємо, Ліверпуль у матчі 20 туру АПЛ вдома розгромив Арсенал з рахунком 5:1 і очолює турнірну таблицю АПЛ з 54 очками.

У наступному турі мерсисайдці на виїзді зіграють один з головних матчів сезону на виїзді проти Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться 2 січня о 22:00 за київським часом.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Роберто Фірміно Роберто Фірміно Мохамед Салах Мохамед Салах Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Садьйо Мане Садьйо Мане
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