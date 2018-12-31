"Вони наводять страх на суперника", – ван Дейк не пошкодував компліментів трьом своїм партнерам

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк похвалив своїх партнерів Мохамеда Салаха, Роберто Фірміно та Садьйо Мане.

"На початку сезону всі говорили, що Фірміно, Салах і Мане мало забивають. Вони фантастичні гравці. По матчу було видно, що наші форварди не потребують захисту. Вони наводять страх, і я радий це бачити", – цитує ван Дейка FourFourTwo.

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Нагадаємо, Ліверпуль у матчі 20 туру АПЛ вдома розгромив Арсенал з рахунком 5:1 і очолює турнірну таблицю АПЛ з 54 очками.

У наступному турі мерсисайдці на виїзді зіграють один з головних матчів сезону на виїзді проти Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться 2 січня о 22:00 за київським часом.

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