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Ван Дейк: Ліверпуль ще нічого не виграв, треба залишатися скромними

10:01 125 Читать на русском
Ван Дейк: Ліверпуль ще нічого не виграв, треба залишатися скромними
Вірджил ван Дейк / Фото: Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився враженнями від лідерства мерсисайдців у турнірній таблиці АПЛ.

"Нам як і раніше потрібно все доводити на полі, але зараз у нас все добре.

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Важливо, щоб ми продовжували рухатися вперед. Ми не можемо бути задоволені тим, що маємо зараз, тому що в даний момент ми ще нічого не виграли.

Потрібно рухатися вперед, залишатися скромними і старанно працювати. В першу чергу потрібно звертати увагу на свою гру", – цитує ван Дейка Sky Sports.

Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Тоттенхем на 6 очок та Манчестер Сіті на 7.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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