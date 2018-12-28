Ван Дейк: Ліверпуль ще нічого не виграв, треба залишатися скромними

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився враженнями від лідерства мерсисайдців у турнірній таблиці АПЛ.

"Нам як і раніше потрібно все доводити на полі, але зараз у нас все добре.

Інтрига імені Ліверпуля та Манчестер Сіті, косовський бомбардир, провал на 100 млн фунтів – підсумки першого кола АПЛ

Важливо, щоб ми продовжували рухатися вперед. Ми не можемо бути задоволені тим, що маємо зараз, тому що в даний момент ми ще нічого не виграли.

Потрібно рухатися вперед, залишатися скромними і старанно працювати. В першу чергу потрібно звертати увагу на свою гру", – цитує ван Дейка Sky Sports.

Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Тоттенхем на 6 очок та Манчестер Сіті на 7.