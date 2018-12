Ліверпуль як "найкраща команда світу", дивний матч Зінченка та Роналду в ролі рекордсмена Реала: підсумки євровікенду

"Футбол 24" підбиває короткі підсумки євровікенду. Поки Іспанія і Німеччина перебували на різдвяних канікулах, перед фанатами гри мільйонів відчитувались АПЛ та Серія А.

"Ліверпуль – найкраща команда світу"

Юрген Клопп влаштував "тиранію" в англійській Прем'єр-лізі. Інакше й не назвеш серію мерсисайдців із 9-ти перемог поспіль, яка увінчалась передноворічним погромом Арсенала. Той, хто очікував на справжній бойовик після швидкого гола гостей, вже на 32-й хвилині матчу міг розчаровано перемикати канал у пошуках якогось різдвяного фільму а-ля "Сам удома". Ліверпуль повністю переграв свого суперника, продемонструвавши чемпіонський футбол. Ця команда не лише штампує перемоги, але й веселиться на полі – рок-н-ролл живий!

Героєм поєдинку на Енфілді став Роберто Фірміно, який оформив хет-трик. Однак розчулив Юргена Клоппа зовсім не бразилець, а лідер "червоних" – Мохамед Салах. Єгиптянин доволі благородно дозволив своєму партнеру пробити пенальті, а німецький фахівець ледь втримав сльози від побаченого.

Після 20-ти турів Ліверпуль випереджає другий у таблиці Манчестер Сіті на 7 очок, а Пеп Гвардіола виправдовується: "Вони – найкраща команда Європи та світу". Або каталонець намагається приспати пильність конкурентів, або в АПЛ дійсно зникає чемпіонська інтрига. Будемо сподіватись на перший варіант. До слова, лише одна команда за всю історію першості не зуміла виграти титул, пройшовши цей відрізок турнірної дистанції без поразок. Схоже, що з такою грою повторити "подвиг" Шеффілд Юнайтед мерсисайдцям буде дуже непросто...

Ман Сіті бореться з недугою – Зінченко результативно асистує

Команда Пепа Гвардіоли провела посередній поєдинок проти Саутгемптона. Попри впевнену за рахунком перемогу, "містяни" продовжують шукати свою гру. Якби не спірні рішення арбітра, чинні чемпіони АПЛ цілком могли б втратити очки на полі одного з аутсайдерів. Ліверпуль точно не пробачатиме Сіті таких помилок в обороні, а фактично "золотий матч" першості відбудеться вже найближчого четверга.

Тоттенхем несподівано поступився Вулверхемптону

Наш Олександр Зінченко через проблеми конкурентів з'явився на полі з перших хвилин, відіграв до фінального свистка та залишив доволі неоднозначне враження. Українця можна похвалити та навіть привітати за розкішний асист на Агуеро, однак сама гра вихованця Шахтаря залишила дуже багато запитань. Він дав шанс забити Хьойбергу, нерідко втрачав позицію та опинився в епіцентрі найскандальнішого епізоду гри. Чимало британських експертів досі вважають, що арбітр повинен був вказувати на "позначку" при 1:1, коли Олександр збивав Ворд-Прауса. На щастя для Зінченка, АПЛ досі не використувує VAR...

Манчестер Юнайтед "зливав" Моурінью?

Манкуніанці просто розривають своїх суперників після звільнення Жозе Моурінью. Звісно, прихід Сульшера став ковтком свіжого повітря для багатьох гравців, які конфліктували з португальцем, але ви дійсно вірите у таке миттєве зцілення? Принаймні фізично "дияволи" виглядають на дві голови сильніше при норвезькому фахівцеві. Якщо за такий короткий період ще реально змінити деякі тактичні аспекти, то змусити футболістів перевтілитись з мишей у благородних скакунів можливо лише в оповіданнях братів Грімм... Поки ж залишається констатувати, що при Сульшері Юнайтед набрав максимум очок, забивши божевільні 12 голів у трьох матчах.

Черговою жертвою МЮ став Борнмут, який був битий на Олд Траффорд з рахунком 4:1. Звання MVP поєдинку знову отримав Поль Погба – француз оформив дубль у другому матчі поспіль. Чемпіон світу, який виконував роль головного повстанця в еру "диктатури" Моурінью, розквітає на очах. Погба зараз розташовується ближче до воріт суперника, носиться як навіжений, багато забиває та асистує. Зрештою, француз так надихнувся відставкою сеу Жозе, що видав найкращий відрізок у своїй кар'єрі.

Емоційне піднесення МЮ одразу ж позначилось на становищі "дияволів" у турнірній таблиці. Вони вже перебувають на відстані однієї перемоги від Арсенала, який посідає 5-ту сходинку, та навіть можуть мріяти про зону ЛЧ (8 очок).

Серія А повинна дякувати богам за Роналду

Італійська першість вже віддавна позбавлена будь-якої інтриги у боротьбі за чемпіонство, однак після трансферу Кріштіану Роналду тут з'явилось більше драйву та... курйозів. Португалець виходив на матч проти Сампдорії з подвійною мотивацією – обіграти сенсацію сезону та зробити неможливе, наздогнавши Лео Мессі у рейтингу найкращих снайперів року. Якщо з першим завданням Кріш впорався на відмінно, практично самотужки оформивши тріумф "Старої Синьйори", то свого антагоніста дістати не вдалось. Роналду забив "лише" двічі та програв аргентинцеві очну дуель – 51:49 на користь лідера Барси.

Та все ж Роналду не залишився без особистих досягнень. Він вже очолює список бомбардирів Серії А (14 голів), а також може пишатись званням найрезультативнішого гравця року у складі... Реала. Так, автор не помилився. У Мадриді не знайшлось футболіста, який зміг би достойно замінити найкращого голеадора в історії "бланкос". Ось так КР7 встановив черговий рекорд королівського клубу, який покинув ще влітку.

Завдяки подвигам Рона Ювентус продовжує впевнено лідирувати (53 очки). Команди з топ-6, Наполі, Інтера, Мілан та Рома також здобули синхронні перемоги. Спіткнувся лише Лаціо, який дозволив підібратись команді Гаттузо до четвертої сходинки на відстань одного очка. До слова, перемогою над СПАЛом Дженнаро, схоже, трохи продовжив собі життя. Хоча італійські ЗМІ відправили його у відставку ще до матчу.

