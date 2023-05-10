Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував інформацію ЗМІ про інтерес ПСЖ до своєї персони.

Раніше повідомлялося, що паризький клуб уже почав вести переговори з представником Моурінью Жорже Мендешем.

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"Якщо вони мене шукали, то не знайшли – зі мною ніхто не розмовляв", – цитує Моурінью RMC Sport.

Наразі головним тренером ПСЖ є Крістоф Гальтьє, який після закінчення сезону може бути звільнений. Крім Моурінью, французькі ЗМІ пов'язували ПСЖ з такими фахівцями, як Зінедін Зідан та Юліан Нагельсманн.

Контракт Моурінью з Ромою розрахований до літа 2024 року. Португальський тренер на чолі Роми продовжує боротися за перемогу в Лізі Європи – його команда вийшла в півфінал турніру, в якому зіграє з Байєром.

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