"Вони мене не знайшли": Моурінью вперше прокоментував чутки про інтерес ПСЖ
Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував інформацію ЗМІ про інтерес ПСЖ до своєї персони.
Раніше повідомлялося, що паризький клуб уже почав вести переговори з представником Моурінью Жорже Мендешем.
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"Якщо вони мене шукали, то не знайшли – зі мною ніхто не розмовляв", – цитує Моурінью RMC Sport.
Наразі головним тренером ПСЖ є Крістоф Гальтьє, який після закінчення сезону може бути звільнений. Крім Моурінью, французькі ЗМІ пов'язували ПСЖ з такими фахівцями, як Зінедін Зідан та Юліан Нагельсманн.
Контракт Моурінью з Ромою розрахований до літа 2024 року. Португальський тренер на чолі Роми продовжує боротися за перемогу в Лізі Європи – його команда вийшла в півфінал турніру, в якому зіграє з Байєром.
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