Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал информацию СМИ об интересе ПСЖ к своей персоне.

Ранее сообщалось, что парижский клуб уже начал вести переговоры с представителем Моуринью Жорже Мендешем.

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"Если они меня искали, то не нашли – со мной никто не разговаривал", – цитирует Моуринью RMC Sport.

В настоящее время главным тренером ПСЖ является Кристоф Гальтье, который по окончании сезона может быть уволен. Помимо Моуринью французские СМИ связывали ПСЖ с такими специалистами как Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.

Контракт Моуринью с Ромой рассчитан до лета 2024 года. Португальский тренер во главе Ромы продолжает сражаться за победу в Лиге Европы – его команда вышла в полуфинал турнира, в котором сыграет с Байером.

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