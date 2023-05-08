Керівництво французького гранда незадоволено результатами та роботою Крістофа Гальтьє. Є велика ймовірність, що тренер покине влітку столицю Франції.

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Згідно з інформацією RMC Sport, спортивний директор Луїш Кампуш вже визначився з наступником, який замінить француза на чолі команди. ПСЖ хотів би запросити на посаду тренера Жозе Моурінью. Ексцентричний наставник неодноразово приїздив до португальця, коли той працював з Ліллем. Кампуш вже встановив перші контракти з агентом тренера Жорже Мендешом. Сам Моурінью зацікавлений в пропозиції ПСЖ та хоче отримати новий виклик, попри те, що йому подобається життя в Італії.

Зазвичай головного тренера обирають в Досі. Кілька тижнів в Катарі йдуть дискусії щодо нового наставника, але одностайного рішення ще не ухвалили. Вважається, що саме спортивному директору нададуть право вибрати нового тренера для ПСЖ.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью наразі очолює італійську Рому. Чинний контракт португальця з клубом розрахований до 2024 року.

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