Вона замінила наречену Роналду на Сантьяго Бернабеу: апетитна модель, яка приїхала у Мадрид із "новим Кріштіану"

Айза Морено – екзотична модель і дизайнер ліванського походження, яка народилася в Гондурасі.

24-річна дівчина стала обговорюваною персоною в Мадриді. Айза зустрічається з новачком Реала Маріано Діасом, який взяв собі номер Роналду після відходу Кріштіану в туринський Ювентус.

Маріано Діас покликаний замінити в Мадриді п'ятиразового володяря "Золотого м'яча", а у його дівчини теж важлива функція – замінити втрату Джорджини Родрігес на Сантьяго Бернабеу.

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