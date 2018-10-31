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Вона замінила наречену Роналду на Сантьяго Бернабеу: апетитна модель, яка приїхала у Мадрид із "новим Кріштіану"

08:00 8733 Читать на русском
Вона замінила наречену Роналду на Сантьяго Бернабеу: апетитна модель, яка приїхала у Мадрид із "новим Кріштіану"
Айза спробує "замінити" Джорджину на Сантьяго Бернабеу

Айза Морено – екзотична модель і дизайнер ліванського походження, яка народилася в Гондурасі.

24-річна дівчина стала обговорюваною персоною в Мадриді. Айза зустрічається з новачком Реала Маріано Діасом, який взяв собі номер Роналду після відходу Кріштіану в туринський Ювентус.

Маріано Діас покликаний замінити в Мадриді п'ятиразового володяря "Золотого м'яча", а у його дівчини теж важлива функція – замінити втрату Джорджини Родрігес на Сантьяго Бернабеу.

Нові Роналду в Реалі – 8 людей, які замінили Кріштіану в усьому

You make me days better..

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

@mar.mateu

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

Light

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@mar.mateu @mysteryofficial_

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу Дівчата футболістів Дівчина дня Маріано Діас Маріано Діас
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