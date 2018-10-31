toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
КУБОК УКРАИНЫ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Она заменила невесту Роналду на Сантьяго Бернабеу: аппетитная модель, которая приехала в Мадрид с "новым Криштиану"

08:00 342 Читати українською
Она заменила невесту Роналду на Сантьяго Бернабеу: аппетитная модель, которая приехала в Мадрид с "новым Криштиану"
Айза попытается "заменить" Джорджину на Сантьяго Бернабеу

Айза Морено – экзотическая модель и дизайнер ливанского происхождения, родилась в Гондурасе.

24-летняя девушка стала обсуждаемой персоной в Мадриде. Айза встречается с новичком Реала Мариано Диасом, который взял себе номер Роналду после ухода Криштиану в туринский Ювентус.

Мариано Диас призван заменить в Мадриде пятикратного обладателя "Золотого мяча", а у его девушки тоже важная функция – заменить потерю Джорджины Родригес на Сантьяго Бернабеу.

Новые Роналду в Реале – 8 человек, заменивших Криштиану во всем

You make me days better..

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

@mar.mateu

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

Light

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

@mar.mateu @mysteryofficial_

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

Публикация от Y A I Z A M O R E N O (@yaizamorenoanthon)

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Сантьяго Бернабеу Девушки футболистов Девушка дня Мариано Диас Мариано Диас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
14
мин
Минай
14:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук