Она заменила невесту Роналду на Сантьяго Бернабеу: аппетитная модель, которая приехала в Мадрид с "новым Криштиану"

Айза Морено – экзотическая модель и дизайнер ливанского происхождения, родилась в Гондурасе.

24-летняя девушка стала обсуждаемой персоной в Мадриде. Айза встречается с новичком Реала Мариано Диасом, который взял себе номер Роналду после ухода Криштиану в туринский Ювентус.

Мариано Диас призван заменить в Мадриде пятикратного обладателя "Золотого мяча", а у его девушки тоже важная функция – заменить потерю Джорджины Родригес на Сантьяго Бернабеу.

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