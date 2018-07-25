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"Воля України або смерть", – у мережі з'явилось фото гравців Шахтаря з патріотичним банером

15:48 1
"Воля України або смерть", – у мережі з'явилось фото гравців Шахтаря з патріотичним банером
Шахтар / фото: ФК Шахтар

Футболісти Шахтаря В'ячеслав Танковський, Олександр Зубков та Віктор Коваленко сфотографувались з банером з патріотичним гаслом.

На сторінці ультрас Шахтаря у Твіттері з'явилось цікаве фото з гравцями донецької команди.

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На ньому футболісти Шахтаря В'ячеслав Танковський, Олександр Зубков та Віктор Коваленко разом з фанатами тримають в руках банер, на якому написано: "Воля України або смерть".

"Цього фото ще, здається, не було", – йдеться на сторінці ультрас Шахтаря у Твіттері.

Нагадаємо, Шахтар програв перший трофей сезону 2018/19. В матчі за Суперкубок України-2018 "гірники" мінімально поступились Динамо.

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Теги
В'ячеслав Танковський В'ячеслав Танковський Олександр Зубков Олександр Зубков Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар ультрас футбольні фанати
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