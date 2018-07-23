Півзахисник Шахтаря зустрічається з розкішною дівчиною – усі божеволіють від її приголомшливої фігури

Хавбек Шахтаря Олександр Зубков зустрічається із сексапільною дівчиною Анною.

Молодому півзахиснику "гірників" Олександру Зубкову заявити про себе у першій команді Шахтаря поки не виходить.

Не зважаючи на це, з особистим життям у 21-річного хавбека все складається якнайкраще – він зустрічається з шикарною блондинкою, яка в соціальній мережі Інстаграм зачарувала усіх прихильників своїми фото під ніком Мадмуазель Анна.

"Дивовижна дівчина з шикарними формами і приголомшливою фігурою", – такими компліментами обсипають чарівну Анну.

Найгарячіша фанатка збірної України зустрічається з нападником Шахтаря – її фото зводять з розуму

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna) 5 Июн 2018 в 4:28 PDT

️ Публикация от Anna (@mademoiselle.anna) 1 Июн 2018 в 3:34 PDT

МрррМяу... Публикация от Anna (@mademoiselle.anna) 3 Июн 2018 в 11:31 PDT

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna) 13 Дек 2017 в 6:26 PST

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna) 26 Дек 2017 в 7:18 PST

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna) 21 Окт 2015 в 12:49 PDT

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna) 24 Май 2017 в 10:54 PDT