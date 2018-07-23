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Півзахисник Шахтаря зустрічається з розкішною дівчиною – усі божеволіють від її приголомшливої фігури

11:54 2974 Читать на русском
Півзахисник Шахтаря зустрічається з розкішною дівчиною – усі божеволіють від її приголомшливої фігури
Мадмуазель Анна

Хавбек Шахтаря Олександр Зубков зустрічається із сексапільною дівчиною Анною.

Молодому півзахиснику "гірників" Олександру Зубкову заявити про себе у першій команді Шахтаря поки не виходить.

Не зважаючи на це, з особистим життям у 21-річного хавбека все складається якнайкраще – він зустрічається з шикарною блондинкою, яка в соціальній мережі Інстаграм зачарувала усіх прихильників своїми фото під ніком Мадмуазель Анна.

"Дивовижна дівчина з шикарними формами і приголомшливою фігурою", – такими компліментами обсипають чарівну Анну.

Найгарячіша фанатка збірної України зустрічається з нападником Шахтаря – її фото зводять з розуму

Кря Когда твоя подружка @leraoye лучший фотограф

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna)

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna)

МрррМяу...

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna)

Кохання моє

Публикация от Anna (@mademoiselle.anna)

Теги
Статті Шахтар Шахтар Дівчата футболістів Олександр Зубков Олександр Зубков Фанатки
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