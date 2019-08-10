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Вольова перемога полтавців на останніх секундах у відеоогляді матчу Ворскла – Львів – 3:2

10 серпня 23:45 40 Читать на русском
Вольова перемога полтавців на останніх секундах у відеоогляді матчу Ворскла – Львів – 3:2
Ворскла – Львів – 3:2

Ворскла перемогла Львів у третьому турі УПЛ (3:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

2’ Едін Шехіч
27’ Едін Шехіч
90+6’ Денис Васін
 
Бруно Дуарте 21’
Шина 59’
2’ Едін Шехіч
21’ Бруно Дуарте
27’ Едін Шехіч
59’ Шина
90+6’ Денис Васін

Ворскла приймала Львів у третьому турі УПЛ. Полтавці швидко вийшли вперед. На 21 хвилині Бруно Дуарте зрівняв рахунок, але вже через 6 хвилин Шехіч знову вивів свою команду перед.

Ворскла у гольовій перестрілці вирвала перемогу над Львовом на останніх хвилинах

У другому таймі Львів вдруге за матч відновив паритет. Матч йшов до нічиєї, проте на останніх секундах матчу полтавці здобули право на виконання пенальті, який реалізував Васін. Відтак, вольова перемога Ворскли – 3:2.

Таким чином Ворскла здобула важку перемогу і найголовніше три очки, які підняли полтавців на 9-ту сходинку. Львів – 8-й, у обох команди по три залікові пункти.

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