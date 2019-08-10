Ворскла у гольовій перестрілці вирвала перемогу над Львовом на останніх хвилинах

Ворскла приймала Львів (3:2) у третьому турі чемпіонату України.

Гравці Ворскли одразу після стартового свистка побігли вперед і вже на другій хвилині святкували взяття воріт. На простріл з лівого флангу вдало відгукнувся Едін Шехіч.

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Попри домінацію полтавців, львів'яни досить швидко вирівняли становище завдяки голу Бруно Дуарте. Проте ще до перерви Шехіч знову вивів господарів вперед, відзначившись дублем.

Після перерви гості прокинулись і стали значно активніше діяти в атаці, одна з яких завершилась голом. Влучним ударом відзначився Шина.

На останній хвилині поєдинку арбітр помітив гру рукою у футболіста Львова і призначив пенальті, який вдало реалізував Васін.

Таким чином Ворскла здобула важку перемогу і найголовніше три очки, які підняли полтавців на 9-ту сходинку. Львів – 8-й.

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