Волевая победа полтавчан на последних секундах в видеообзоре матча Ворскла – Львов – 3:2

Ворскла победила Львов в третьем туре УПЛ (3:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

Ворскла принимала Львов в третьем туре УПЛ. Полтавчане быстро вышли вперед. На 21 минуте Бруно Дуарте сравнял счет, но уже через 6 минут Шехич снова вывел свою команду перед.

Ворскла в голевой перестрелке вырвала победу над Львовом на последних минутах

Во втором тайме Львов второй раз за матч восстановил паритет. Поединок шел к ничьей, однако на последних секундах игры полтавчане получили право на выполнение пенальти, который реализовал Васин. Поэтому, волевая победа Ворсклы – 3:2.

Таким образом Ворскла одержала тяжелую победу и самое главное три очка, которые подняли полтавчан на 9-ю строчку. Львов – 8-й, у обоих команды по три зачетных пункта.