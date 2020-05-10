Володар Суперкубка УЄФА шкодує, що так і не зіграв за збірну України

Андрій Демченко (справа) під час виступів за Аякс / Фото з відкритих джерел

Головний тренер харківського Металіста 1925 Андрій Демченко пригадав, як свого часу втратив можливість виступати за "синьо-жовтих".

"Прикро, що прецедент Мілевського трапився пізніше. Інакше я, заграний за іншу молодіжну збірну українець, міг би зіграти за рідну національну команду.

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Але сталося, як сталося. Десь у 2001 році Валерій Васильович називав мене у переліку кандидатів у збірну України. Але тоді юристи вивчили питання і сказали, що я не маю права, оскільки заграний за Росію. А я дуже хотів грати за збірну України, адже національна команда для будь-якого футболіста – це найвище досягнення. Тим більше, якщо сам Лобановський вважав, що я гідний цього", – сказав Демченко в інтерв'ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, Андрій – вихованець запорізького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у московському ЦСКА. З 1995 по 1998 роки виступав у Аяксі, з яким виграв Суперкубок Європи. У 1998 році повернувся в Україну і виступав за запорізький Металург, Маріуполь, Оболонь та Геліос. 2009 рік провів у молдовській Дачії. Нині очолює першоліговий Металіст 1925.

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