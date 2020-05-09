"Блохін таких слів не чув ні до, ні після": журналіст – про те, як Рикун відмовився виходити на заміну на Стад де Франс

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, чому Олег Блохін тривалий час не викликав у збірну екс-зірку Металіста та Дніпра Олександра Рикуна.

"У 2004-му році був один з перших "товарняків" Блохіна на Стад де Франс. Матч був приурочений якомусь великому ювілею французької Федерації футболу.

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Рикун, якому тоді було 25-26 років, десь там розминався, і на 87-й хвилині Блохін каже: "Так, кличте там цього високого з Дніпра". Рикуна кличуть і Блохін йому каже, що зараз він вийде замість когось. Рикун дивиться на Блохіна і каже одну фразу: "А, ні тренер, я по три хвилини не граю". Олег Володимирович ніколи таких слів не чув ні до, ні після. Потім він п'ять місяців Рикуна не викликав взагалі у збірну", – сказав Співаковський у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Рикун провів за національну збірну України лише 8 матчів. Дебютував 21 березня 2002 року у товариському матчі проти збірної Японії.

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