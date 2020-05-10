Обладатель Суперкубка УЕФА жалеет, что так и не сыграл за сборную Украины

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Андрей Демченко вспомнил, как в свое время упустил возможность выступать за "сине-желтых".

"Досадно, что прецедент Милевского случился позже. Иначе я, заигранный за другую молодежную сборную украинец, мог бы сыграть за родную национальную команду.

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Но случилось, как случилось. Где-то в 2001 году Валерий Васильевич называл меня в перечне кандидатов в сборную Украины. Но тогда юристы изучили вопрос и сказали, что я не имею права, поскольку заигран за Россию. А я очень хотел играть за сборную Украины, ведь национальная команда для любого футболиста – это высшее достижение. Тем более, если сам Лобановский считал, что я достоин этого", – сказал Демченко в интервью изданию Sportarena.

Напомним, Андрей – воспитанник запорожского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в московском ЦСКА. С 1995 по 1998 годы выступал в Аяксе, с которым выиграл Суперкубок Европы. В 1998 году вернулся в Украину и выступал за запорожский Металлург, Мариуполь, Оболонь и Гелиос. 2009 год провел в молдавской Дачии. Сейчас возглавляет перволиговый Металлист 1925.

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