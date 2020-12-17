Страж воріт клубу із Ковалівки став найефективнішим голкіпером Прем'єр-ліги за показником запобігання голів у першій частині змагань.

Олімпік та Колос попрощалися з першими гравцями у зимове міжсезоння

Євген Волинець, за даними Wyscout, значно випередив своїх найближчих конкурентів, набравши 9,69 балів. Далі йдуть Нікола Васіль із Зорі із показником 3,71, Дмитро Різник із Ворскли (3,23) та Євген Паст із Десни (2,7).

Зауважимо, у поточному сезоні кіпер Колоса провів 10 матчів в УПЛ, в яких пропустив 11 голів. Натомість Волинцю вдалось зіграти 4 матчі на нуль.

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