Колос та Олімпік стали одними з перших, хто почав відпускати гравців. Ковалівці на своєму офіційному сайті оголосили про розрив контракту з Олексієм Зозулею. Захисник приєднався до клубу влітку 2017-го і провів 67 матчів (4 у поточному сезоні).

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Олімпік попрощався з хавбеком Андрієм Кравчуком. Його угода добігла кінця, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Півзахисник виховувався у академії Шахтаря, а до Олімпіка приєднався взимку 2018-го. Провів 30 матчів, відзначився 2 голами та 5 асистами.

Додамо, що Колос завершив першу частину УПЛ на шостій сходинці, а Олімпік – на сьомій з матчем у запасі.

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