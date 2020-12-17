Страж ворот клуба из Ковалевки стал самым эффективным голкипером Премьер-лиги по показателю предотвращения голов в первой части соревнований.

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Евгений Волынец, по данным Wyscout, значительно опередил своих ближайших конкурентов, набрав 9,69 баллов. Далее следуют Никола Василь из Зари с показателем 3,71, Дмитрий Ризнык из Ворсклы (3,23) и Евгений Паст из Десны (2,7).

Заметим, что в текущем сезоне кипер Колоса провел 10 матчей в УПЛ, в которых пропустил 11 голов. Зато Волынцу удалось сыграть 4 матча на ноль.

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