Волинь офіційно підписала Михалика та ще 7 новачків

Першолігова Волинь продовжує готуватися до старту нового сезону.

Після завершення тренувальних зборів Волинь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів з 8 новачками.

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Найвідомішим серед новоспечених гравців лучан є Тарас Михалик. Гравець, який до цього грав у київському Динамо і московському Локомотиві, повернувся в Україну і підписав контракт з Волинню.

Також новачками клубу стали Віталій Пономар, Амбросій Чачуа, Владислав Леванідов і Ярослав Котляров, Андрій Стрижеус, Дмитро Харченко та Олександр Зінь.

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Нагадаємо, що в минулому сезоні Волинь посіла третє місце в Першій Лізі, але в матчах плей-офф програла Карпатам, не зумівши пробитися в УПЛ.