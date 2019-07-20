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Кожанов спеціально не забив сумнівний пенальті – вчинок дня

15:37 414 Читать на русском
Кожанов спеціально не забив сумнівний пенальті – вчинок дня
Денис Кожанов / ФК Волинь

Півзахисник луцької Волині Денис Кожанов відзначився неординарним вчинком у контрольному поєдинку проти ФК Львів (1:2).

На 83-й хвилині спарингу між Волинню і Львовом один із гравців луцької команди впав у штрафному майданчику, а суддя вказав на одинадцятиметрову позначку. Щоправда, фолу в цьому епізоді не було.

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Бити пенальті взявся Кожанов і спеціально вдарив повз ворота. Суперники нагородили досвідченого хавбека оплесками. Окремо подякував волинянину після матчу й керманич Львова Богдан Блавацький.

Відео епізоду з пенальті доступне з 04:05:

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Товариські матчі Львів Львів Денис Кожанов Денис Кожанов Волинь Волинь Перша ліга Відеоновини
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