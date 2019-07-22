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Арсенал-Київ офіційно знявся з Першої ліги 2019/20

17:44 1240 Читать на русском
Арсенал-Київ офіційно знявся з Першої ліги 2019/20
ФК Арсенал-Київ

Арсенал-Київ не розпочне виступи у Першій лізі сезону-2019/20.

Як стало відомо Sport Arena, Арсенал-Київ не буде грати у Першій лізі в новому сезоні. Керівництво столичного клубу повідомило про це рішення президента ПФЛ Сергія Макарова в офіційній заяві.

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За інформацією видання, причина зняття "канонірів" з чемпіонату – фінансові і організаційні проблеми клубу.

До слова, в кінці минулого місяця Арсенал розпочав підготовку до нового сезону, тренером команди залишився Ігор Леонов.

За підсумками минулого чемпіонату Арсенал-Київ вилетів з Прем'єр-ліги, посівши 12-е місце в чемпіонаті.

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