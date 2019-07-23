Волынь официально подписала Михалика и еще 7 новичков

Перволиговая Волынь продолжает готовиться к старту нового сезона.

После завершения тренировочных сборов Волынь на своем официальном сайте объявила о подписании контрактов с 8 новичками.

Арсенал-Киев официально снялся с Первой лиги 2019/20

Самым известным среди новоиспеченных игроков лучан является Тарас Михалик. Игрок, который до этого играл в киевском Динамо и московском Локомотиве, вернулся в Украину и подписал контракт с Волынью.

Также новичками клуба стали Виталий Пономарь, Амвросий Чачуа, Владислав Леванидов и Ярослав Котляров, Андрей Стрижеус, Дмитрий Харченко и Александр Зинь.

Кожанов специально не забил сомнительный пенальти – поступок дня

Напомним, что в прошлом сезоне Волынь заняла третье место во Первой Лиге, но в матчах плей-офф проиграла Карпатам, не сумев пробиться в УПЛ.