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Волынь официально подписала Михалика и еще 7 новичков

11:02 165 Читати українською
Волынь официально подписала Михалика и еще 7 новичков
Тарас Михалик (слева) / фото: Волынь

Перволиговая Волынь продолжает готовиться к старту нового сезона.

После завершения тренировочных сборов Волынь на своем официальном сайте объявила о подписании контрактов с 8 новичками.

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Самым известным среди новоиспеченных игроков лучан является Тарас Михалик. Игрок, который до этого играл в киевском Динамо и московском Локомотиве, вернулся в Украину и подписал контракт с Волынью.

Также новичками клуба стали Виталий Пономарь, Амвросий Чачуа, Владислав Леванидов и Ярослав Котляров, Андрей Стрижеус, Дмитрий Харченко и Александр Зинь.

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Напомним, что в прошлом сезоне Волынь заняла третье место во Первой Лиге, но в матчах плей-офф проиграла Карпатам, не сумев пробиться в УПЛ.

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