Волынь официально подписала Михалика и еще 7 новичков

Перволиговая Волынь продолжает готовиться к старту нового сезона.
После завершения тренировочных сборов Волынь на своем официальном сайте объявила о подписании контрактов с 8 новичками.
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Самым известным среди новоиспеченных игроков лучан является Тарас Михалик. Игрок, который до этого играл в киевском Динамо и московском Локомотиве, вернулся в Украину и подписал контракт с Волынью.
Также новичками клуба стали Виталий Пономарь, Амвросий Чачуа, Владислав Леванидов и Ярослав Котляров, Андрей Стрижеус, Дмитрий Харченко и Александр Зинь.
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Напомним, что в прошлом сезоне Волынь заняла третье место во Первой Лиге, но в матчах плей-офф проиграла Карпатам, не сумев пробиться в УПЛ.