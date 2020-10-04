В рамках воскресной программы 3-го тура Бундеслиги Вольфсбург расписал безголевую ничью с Аугсбургом. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 3-й тур

Вольфсбург – Аугсбург – 0:0

Бавария – Герта – начало в 19:00

Вольфсбург на Фольксваген-Арене принимал Аугсбург. В первом тайме Брекало сумел забить, но после просмотра VAR на предмет офсайда гол был отменен. Больше интересных моментов не состоялось и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась. "Волки" уверенно контролировали игру и много били по воротам, но действительно опасного момента создать так и не смогли. Аугсбург за весь матч нанес лишь один удар в створ ворот.

Вольфсбург одерживает третью подряд ничью и занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, а Аугсбург не проигрывает третий матч и поднимается на второе место первенства.

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