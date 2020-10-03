Чемпіонат Німеччини 2020/21, 3-й тур

Борусія Д – Фрайбург – 4:0

Голи: Холанд, 31, 66, Джан, 47, Пасслак, 90+2

Кельн – Борусія М – 1:3

Голи: Реджбецай, 84 – Плеа, 14, Лайнер, 16, Штіндль, 56 (пен)

Штутгарт – Байєр – 1:1

Голи: Калайдзіч, 76 – Шик, 7

Айнтрахт – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Камада, 55, Дост, 71 – Крамаріч, 18

Вердер – Армінія – 1:0

Голи: Бітенкур, 27

РБ Лейпциг – Шальке – початок о 19:30

Борусія Д після несподіваної поразки в Аугсбурзі вирішила не повторювати старих помилок. Дортмундці у рідних стінах швидко заволоділи ініціативою й відкрили рахунок на 31-й хвилині зусиллями Холанда – Ерлінг отримав передачу від Рейни на лівий край штрафного та пробив точнісінько у дальній кут.

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Одразу по перерві влучна подача Рейни на голову Джану призвела до другого голу "джмелів", а на 66-й хвилині Джованні оформив хет-трик із асистів. 17-річний американець знову запустив Холанда на лівий фланг карного майданчика, а норвежець впевнено розстріляв ворота – 3:0. Добив гостей Пасслак, який у компенсований час пробив у порожні ворота з пасу Холанда. 4:0! Дортмунд страшний у гніві. Тренер Фрайбурга – Крістіан Штрайх – зазнав 100-ї поразки у Бундеслізі.

Ґладбаська Борусія у новому сезоні перемог ще не знала, але у виїзному поєдинку проти Кельна підопічні Марко Розе поклали стартовим невдачам край. Вже на 14-й хвилині Плеа точним пострілом з лінії штрафного відкрив рахунок, а на 16-й Лайнер подвоїв перевагу "жеребців" з кутового – в обох випадках асистував Хофман. На початку другого тайму гості зняли усі питання щодо переможця, заробивши й реалізувавши пенальті (відзначився капітан Штіндль). "Цапів" вистачило лише на гол престижу у виконанні Реджбецея на 84-й хвилині – 1:3. Борусія М здобула впевнену перемогу, залякуючи Шахтар перед Лігою чемпіонів.

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Байєр приїхав у гості до Штутгарта, відкривши рахунок вже на 7-й хвилині після розіграшу кутового та подачі Вірца – її замкнув Шик. Мінімальна перевага "фармацевтів" трималася аж до 76-ї хвилини, коли після серії замін вюртембержці зрівняли рахунок. Відзначився Калайдзіч, який замкнув точний навіс Клемента зі штрафного на дальню стійку – 1:1. Більше команди голів не забивали. Байєр розписує третю поспіль нічию на старті чемпіонату.

Айнтрахт у рідних стінах приймав Хоффенхайм, пропустивши вже на 18-й хвилині внаслідок контратаки з вриванням у штрафний та удару Крамаріча з рикошетом – точно в ліву дев'ятку. Втім, на старті другого тайму "орли" зрівняли рахунок: Дост отримав передачу під вихід віч-на-віч, пригальмував, але потім хитнув захисника та покотив на дальню стійку – Камада замкнув з метра. На 71-й же хвилині Дост додав до асисту гол: Камада переграв трьох футболістів і пробив з лівого краю карного майданчика, удар відбили на Андре Сілву, той з метра забити не зміг, але на добиванні зіграв Бас – 2:1. Цей гол виявився переможним.

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Вердер після звитяги над Шальке в попередньому турі приймав Армінію. Новачок Бундесліги зі старту набрав чотири очки, однак у Бремені пропустив двічі ще до 30-ї хвилини – і якщо гол Бітенкура на 21-й скасували через офсайд, то його потужний удар з центру штрафного на 27-й призвів до виходу "музик" уперед. Це зіпсувало усю гру білефельдців. Вердер так і не забив другого голу, але й Армінія не відігралася.

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