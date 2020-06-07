Вольфсбург вирвав перемогу над Вердером на виїзді: 30 тур Бундесліги, неділя

Вольфсбург мінімально здолав бременський Вердер у першому матчі неділі в рамках 30-го туру німецької Бундесліги. Звіт про цей та інші поєдинки читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 30-й тур

Вердер – Вольфсбург – 0:1

Гол: Вегхорст, 83

Уніон – Шальке – початок о 16:30

Аугсбург – Кельн – початок о 19:00

Мюллєр став рекордсменом Бундесліги за кількістю асистів – він обійшов Форсберга та де Брюйне

У першому матчі ігрового дня в Бремені зійшлися місцевий Вердер і Вольфсбург. У першому таймі команди грали на рівних, а до по-справжньому небезпечних моментів справа фактично не доходила. Здавалося, що таким же буде й другий тайм. Особливо після погіршення погодних умов – портове місто накрила злива.

Проте, під завісу поєдинку активніше заграли "вовки". Як наслідок, підопічним Олівера Гласнера вдалося відкрити рахунок на 83-й хвилині. Це Клаус у ході позиційної атаки зряче навісив із правого флангу, а Ваут Вегхорст вдало зіграв на випередження головою на ближній стійці – 0:1! "Музики" спробували організувати фінальний штурм воріт Вольфсбурга, але зайва метушня позбавила Вердер шансів на нічию.

Турнірна таблиця чемпіонату Німеччини