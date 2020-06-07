Вольфсбург вырвал победу над Вердером на выезде: 30 тур Бундеслиги, воскресенье

Вольфсбург минимально одолел бременский Вердер в первом матче воскресенья в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги. Отчет об этом и других поединках читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 30-й тур

Вердер – Вольфсбург – 0:1

Гол: Вегхорст, 83

Унион – Шальке – начало в 16:30

Аугсбург – Кельн – начало в 19:00

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В первом матче игрового дня в Бремене сошлись местный Вердер и Вольфсбург. В первом тайме команды играли на равных, а до по-настоящему опасных моментов дело практически не доходило. Казалось, что таким же будет и второй тайм. Особенно после ухудшения погодных условий – портовый город накрыл ливень.

Однако, под занавес поединка активнее заиграли "волки". Как следствие, подопечным Оливера Гласнера удалось открыть счет на 83-й минуте. Это Клаус в ходе позиционной атаки зряче навесил с правого фланга, а Ваут Вегхорст удачно сыграл на опережение головой на ближней штанге – 0:1! "Музыканты" попытались организовать финальный штурм ворот Вольфсбурга, но излишняя суета лишила Вердер шансов на ничью.

Турнирная таблица чемпионата Германии