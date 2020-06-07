Мюллєр став рекордсменом Бундесліги за кількістю асистів – він обійшов Форсберга та де Брюйне

Поєдинок 30-го туру німецької першості проти леверкузенського Байєра (4:2) став особливим для нападника мюнхенської Баварії Томаса Мюллєра.

Форвард зробив 2 результативні передачі та оновив рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю асистів за сезон, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

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Після 30-ти турів в активі Мюллєра вже 20 гольових пасів на одноклубників. Такий показник дозволив 30-річному німцю обійти в списку рекордсменів хавбека РБ Лейпциг Еміля Форсберга та колишнього півзахисника Вольфсбурга Кевіна де Брюйне. Обоє в свій час оформили по 19 асистів за сезон. Відповідна статистика ведеться від сезону 1992/93.

До слова, в нинішньому сезоні Томас Мюллєр провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 23 результативні передачі.

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