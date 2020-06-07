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Мюллєр став рекордсменом Бундесліги за кількістю асистів – він обійшов Форсберга та де Брюйне

12:13 198 Читать на русском
Мюллєр став рекордсменом Бундесліги за кількістю асистів – він обійшов Форсберга та де Брюйне
Мюллєр і Лєвандовскі / Getty Images

Поєдинок 30-го туру німецької першості проти леверкузенського Байєра (4:2) став особливим для нападника мюнхенської Баварії Томаса Мюллєра.

10’ Лукас Аларіо
89’ Флоріан Вірц
 
Кінгслі Коман 27’
Леон Ґорецка 42’
Серж Гнабрі 45’
Роберт Лєвандовскі 66’
10’ Лукас Аларіо
27’ Кінгслі Коман
42’ Леон Ґорецка
45’ Серж Гнабрі
66’ Роберт Лєвандовскі
89’ Флоріан Вірц

Форвард зробив 2 результативні передачі та оновив рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю асистів за сезон, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

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Після 30-ти турів в активі Мюллєра вже 20 гольових пасів на одноклубників. Такий показник дозволив 30-річному німцю обійти в списку рекордсменів хавбека РБ Лейпциг Еміля Форсберга та колишнього півзахисника Вольфсбурга Кевіна де Брюйне. Обоє в свій час оформили по 19 асистів за сезон. Відповідна статистика ведеться від сезону 1992/93.

До слова, в нинішньому сезоні Томас Мюллєр провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 23 результативні передачі.

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Теги
Еміль Форсберг Еміль Форсберг Баварія Баварія Німеччина Бундесліга Рекорди Байєр - Баварія Томас Мюллєр Томас Мюллєр Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне
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