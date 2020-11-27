Вердер останні п'ять поєдинків завершив унічию із незмінним рахунком 1:1, не поступившись навіть мюнхенській Баварії, тож виїзний матч проти Вольфсбурга обіцяв бути цікавим. Тим паче, що "вовки" у цьому сезоні ще не програвали.

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Очікування виправдались – ще у першому таймі команди влаштували справжню перестрілку. Рахунок відкрили гості на 13-й хвилині – Осако з лівого флангу прострілив у карний, а Біттенкур у падінні замкнув. На 22-й Баку ударом з лінії штрафного майданчика зрівняв. Лише три хвилини знадобилось "вовкам", щоб вийти уперед. Вони розіграли стандарт на краю лівого флангу, Брекало навозив кількох захисників і навісив у воротарський, де Брукс головою спрямував м'яч у сітку. Трохи згодом на заміну у бременців вийшов Мьовальд, який за кілька хвилин відзначився голом – 2:2. Цього разу "вовкам" знадобилась хвилина, щоб повернути свою перевагу – Мехмеді у карному майданчику скинув під удар Вегхорсту, який з вбивчої відстані прошив голкіпера.

Після перерви божевілля не закінчилось – на 47-й м'яч рикошетом від Брукса залетів у ворота і рахунок знову став рівним. Гравці Вольфсбурга продовжували насідати на захист бременців і 76-й Русільйон майстерно навісив у штрафний майданчик, а Вегхорст головою спрямував м'яч під поперечину – 4:3. За декілька хвилин Мовальд отримав другу жовту картку і позбавив Вердер надій на перемогу. Під завісу поєдинку Жоао Віктор віддав чудову передачу під удар Бялеку і він поклав ще один. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "вовків" – 5:3.

Завдяки цій перемозі Вольфсбург із 17-ма пунктами піднявся на 5-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Вердер із 11-ма очками залишився на 9-му.

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