"Якщо я перегляну свою кар'єру, то, імовірно, знайду болючішу поразку. Наприклад, фінал Ліги чемпіонів 2012 року між Баварією та Челсі, де ми програли по пенальті. Втім, ця була найвиразнішою, я ніколи не почувався таким безсилим.

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Ми зробили все дуже погано і повинні проаналізувати, що пішло не так. Три місяці тому ми грали з тією ж Іспанією, рахунок був 1:1, але ми повинні були виграти. Як мене прийняли партнери в Реалі? Ніхто не жартував, всі були радше здивовані", – цитує Крооса Marca.

Нагадаємо, Німеччина сенсаційно програла 0:6 і віддала іспанцям путівку в плей-офф Ліги націй.

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