Шальке змушений йти на радикальні кроки в умовах жахливих результатів.

Під санкції потрапили троє гравців, повідомляє офіційний сайт клубу. Хавбеки Амін Харіт та Набіль Бенталеб відсторонені і будуть тренуватися індивідуально.

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Ветеран Ведад Ібішевіч взагалі покине команду 31 грудня. Контракт 36-річного форварда був розрахований на весь сезон, але "кнаппен" вирішили позбутися його раніше. Остаточна доля Харіта та Бенталеба визначиться до кінця року.

Додамо, що у перших 8 турах Бундесліги Шальке не здобув жодної перемоги і з 3 очками замикає турнірну таблицю.

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