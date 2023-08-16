Півзахисник збірної Хорватії та Ренна Ловро Майєр продовжить свою кар'єру в Бундеслізі.

Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер 25-річного хавбека. Ловро Майєр підписав контракт з німецьким клубом на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Згідно з інформацією Ouest-France, Вольфсбург заплатить Ренну за хорвата 30 мільйонів євро. Ще 5 млн передбачено у вигляді бонусів. Трансфер Майєра став для німецького клубу третім найдорожчим в історії. Більше Вольфсбург заплатив за переходи Андре Шюррле (32 млн) та Юліана Дракслера (43 млн).

Ловро Майєра преса неодноразово порівнювала з Лукою Модрічем не тільки через схожі зачіски, а й за подібну манеру гри. До Ренна хорватський півзахисник приєднався у 2021 році. За бретонців Майєр зіграв у 79 матчах. В активі півзахисника дев'ять голів та 16 асистів.

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