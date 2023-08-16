Вольфсбург на своем официальном сайте объявил о трансфере 25-летнего хавбека. Ловро Майер подписал контракт с немецким клубом на пять сезонов – до 2028 года.

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Согласно информации Ouest-France, Вольфсбург заплатит Ренну за хорвата 30 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрено в виде бонусов. Трансфер Майера стал для немецкого клуба третьим самым дорогим в истории. Больше Вольфсбург заплатил за переходы Андре Шюррле (32 млн) и Юлиана Дракслера (43 млн).

Ловро Майера пресса неоднократно сравнивала с Лукой Модричем не только из-за похожих причесок, но и за подобную манеру игры. К Ренну хорватский полузащитник присоединился в 2021 году. За бретонцев Майер сыграл в 79 матчах. В активе полузащитника девять голов и 16 ассистов.

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