Франкфуртський Айнтрахт і Шальке з Гельзенкірхена вирішили оновити воротарські лінії, обмінявши Маркуса Шуберта на Фредеріка Реннова відповідно.

"Кобальтові" після невдалого старту сезону обміняли молодого німця на досвідченого данця. Про угоду повідомили офіційні сайти клубів.

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Шуберт і Реннов виступатимуть за нові команди на правах оренди. Після завершення сезону 2020/21 обидва кіпери повинні повернутися до попередніх колективів. Данець Реннов має ще 2 роки за контрактом із "орлами", натомість Шуберт із Шальке до літа 2023-го.

У минулому сезоні скандинав зіграв 15 матчів у всіх турнірах (2 "сухі"), а в активі німецького воротаря 10 поєдинків у різних змаганнях (теж 2 на "нуль").

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