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Вольфсбург – Шахтар: Вацко назвав козирі німецької команди і оцінив шанси "гірників"

13:47 407 Читать на русском
Вольфсбург – Шахтар: Вацко назвав козирі німецької команди і оцінив шанси "гірників"
Віктор Вацко / фото з відкритих джерел

Відомий український журналіст і коментатор Віктор Вацко виділив сильні сторони майбутнього суперника Шахтаря в Лізі Європи і оцінив шанси "гірників" на вихід до наступного раунду.

 

"Вольфсбург – класична команда сучасної Бундесліги. Дисциплінована, тактично грамотна, динамічна. Олівер Гласнер, очоливши Вольфсбург влітку, декларував бажання грати в атакувальний футбол. Але поки йому в цьому плані далеко до досконалості.

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Вольфсбург – команда без яскравих зірок, іменитих футболістів у складі. Найважливішим гравцем я б назвав Макса Арнольда – вихованця клубу. Дуже цікавий хлопець Ксавер Шлагер, який влітку перейшов із Зальцбурга. Його називають одним з найбільших талантів австрійського футболу. Ну і, звичайно, зараз кожен виділить у Вольфсбурзі найкращого бомбардира команди – Ваута Вегхорста.

Я б не сказав, що головний козир Вольфсбурга – це оборона. Команда збалансована. І вже точно без якогось яскраво вираженого оборонного нахилу.

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Я вважаю, що Шахтарю цілком під силу пройти Вольфсбург. Але дуже важливо уникнути тих незрозумілих індивідуальних помилок, які ми бачили в Лісабоні. Німці після такого точно не відпустять. Але я сподіваюся, гравці і тренери Шахтаря зробили правильні висновки", – цитує Вацка segodnya.ua.

Нагадаємо, перша зустріч української та німецької команд відбудеться у четвер, 12 березня. Матч відповідь – 19 березня у Харкові.

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Теги
Ліга Європи Вольфсбург Вольфсбург Віктор Вацко Вольфсбург - Шахтар
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