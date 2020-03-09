Вольфсбург – Шахтер: Вацко назвал козыри немецкой команды и оценил шансы "горняков"

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко выделил сильные стороны будущего соперника Шахтера в Лиге Европы и оценил шансы "горняков" на выход в следующий раунд.

"Вольфсбург – классическая команда современной Бундеслиги. Дисциплинированная, тактически грамотная, динамичная. Оливер Гласнер, возглавив Вольфсбург летом, декларировал желание играть в атакующий футбол. Но пока ему в этом плане далеко до совершенства.

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Вольфсбург – команда без ярких звезд, именитых футболистов в составе. Важнейшим игроком я бы назвал Макса Арнольда – воспитанника клуба. Очень интересный парень Ксавер Шлагер, который летом перешел из Зальцбурга. Его называют одним из самых больших талантов австрийского футбола. Ну и, конечно, сейчас каждый выделит в Вольфсбурге лучшего бомбардира команды – Ваута Вегхорста.

Я бы не сказал, что главный козырь Вольфсбурга – это оборона. Команда сбалансирована. И уж точно без какого-то ярко выраженного оборонительного крена.

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Я считаю, что Шахтеру вполне по силам пройти Вольфсбург. Но очень важно избежать тех необьяснимых индивидуальных ошибок, которые мы видели в Лиссабоне. Немцы после такого точно не отпустят. Но я надеюсь, игроки и тренеры Шахтера сделали правильные выводы", – цитирует Вацко segodnya.ua.

Напомним, первая встреча украинской и немецкой команд состоится в четверг, 12 марта. Ответный матч – 19 марта в Харькове.

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