Вольфсбург – Гент: Пластун став найкращим гравцем матчу за версією Whoscored

Ліга Європи — 11:20 3503
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"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо
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Україна збільшила відрив від Туреччини в таблиці коефіцієнтів УЄФАСвіт — 09:48 3553
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Олександрія – Сент-Етьєн: заслужений камбек українців, брак досвіду, непереконливість Паньківа та вдалі заміни ШаранаЛіга Європи — 04:30 20003
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Копенгаген – Динамо: Київ заслужив більшого, Михайличенко конфузиться з замінами і несподіваний порятунок українцівЛіга Європи — 01:22 29759
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Олександрія – Сент-Етьєн – 2:2 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 00:27 11500