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Вольфсбург – Гент: Пластун став найкращим гравцем матчу за версією Whoscored

10:42 1528 Читать на русском
Вольфсбург – Гент: Пластун став найкращим гравцем матчу за версією Whoscored
Ігор Пластун / Фото ФК Гент

Гент зумів переграти Вольфсбург у Лізі Європи не без допомоги українців.

20’ Жоао Віктор
 
Роман Яремчук 50’
Лоран Депуатр 65’
Мішель Нгаду-Нгаджі 76’
20’ Жоао Віктор
50’ Роман Яремчук
65’ Лоран Депуатр
76’ Мішель Нгаду-Нгаджі

Одразу двоє українців вийшли у стартовому складі Гента на матч 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Вольфсбурга (3:1).

"Гармата" Яремчука у відеоогляді матчу Вольфсбург – Гент – 1:3

Роман Яремчук зумів відзначитись голом, а Ігор Пластун своїми діями на полі заслужив найвищу оцінку у поєдинку від порталу Whoscored – 8,5.

Для порівняння, Яремчук удостоївся оцінки 7,6.

Гент лідирує у групі I Ліги Європи, випереджаючи Вольфсбург на три очки.

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Теги
Українці за кордоном Ліга Європи Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Вольфсбург - Гент
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