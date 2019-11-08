Вольфсбург – Гент: Пластун став найкращим гравцем матчу за версією Whoscored

Гент зумів переграти Вольфсбург у Лізі Європи не без допомоги українців.

Одразу двоє українців вийшли у стартовому складі Гента на матч 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Вольфсбурга (3:1).

"Гармата" Яремчука у відеоогляді матчу Вольфсбург – Гент – 1:3

Роман Яремчук зумів відзначитись голом, а Ігор Пластун своїми діями на полі заслужив найвищу оцінку у поєдинку від порталу Whoscored – 8,5.

Для порівняння, Яремчук удостоївся оцінки 7,6.

Гент лідирує у групі I Ліги Європи, випереджаючи Вольфсбург на три очки.

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