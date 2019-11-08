"Гармата" Яремчука у відеоогляді матчу Вольфсбург – Гент – 1:3

Вольфсбург на власному полі поступився Генту в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Вольфсбург вийшов вперед в середині першого тайму. Однак на початку другої половини Яремчук відновив рівновагу, а пізніше його одноклубники довели справу до перемоги.

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Після чотирьох турів Гент набрав 8 очок та одноосібно очолює групу І. Далі йдуть Вольфсбург (5), Сент-Етьєн (3) та Олександрія (3).