"Гармата" Яремчука у відеоогляді матчу Вольфсбург – Гент – 1:3

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Копенгаген – Динамо: Київ заслужив більшого, Михайличенко конфузиться з замінами і несподіваний порятунок українців
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Українці в Лізі Європи: Яремчук голом-шедевром привів Гент до лідерства, Ференцварош втратив очки з ЦСКАЛіга Європи — 00:00 1837
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Вернидуб прокоментував своє призначення на посаду головного тренера солігорського ШахтаряСвіт — 7 лист 1132
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Ліга Європи: Мальме втратив шанс випередити Динамо, Севілья стала першою командою, яка вийшла у плей-оффЛіга Європи — 7 лист 2730