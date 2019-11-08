toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

"Гармата" Яремчука у відеоогляді матчу Вольфсбург – Гент – 1:3

01:15 379 Читать на русском
"Гармата" Яремчука у відеоогляді матчу Вольфсбург – Гент – 1:3
Вольфсбург – Гент – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Вольфсбург на власному полі поступився Генту в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

20’ Жоао Віктор
 
Роман Яремчук 50’
Лоран Депуатр 65’
Мішель Нгаду-Нгаджі 76’
20’ Жоао Віктор
50’ Роман Яремчук
65’ Лоран Депуатр
76’ Мішель Нгаду-Нгаджі

Вольфсбург вийшов вперед в середині першого тайму. Однак на початку другої половини Яремчук відновив рівновагу, а пізніше його одноклубники довели справу до перемоги.

Українці в Лізі Європи: Яремчук голом-шедевром привів Гент до лідерства, Ференцварош втратив очки з ЦСКА

Після чотирьох турів Гент набрав 8 очок та одноосібно очолює групу І. Далі йдуть Вольфсбург (5), Сент-Етьєн (3) та Олександрія (3).

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Копенгаген – Динамо: Київ заслужив більшого, Михайличенко конфузиться з замінами і несподіваний порятунок українців
01:22
15250
Теги
Ліга Європи Відеоновини Вольфсбург Вольфсбург Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Вольфсбург - Гент
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
10
хв
Металіст 1925
18:30
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук