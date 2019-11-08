Вольфсбург – Гент: Пластун стал лучшим игроком матча по версии Whoscored

Гент сумел переиграть Вольфсбург в Лиге Европы не без помощи украинцев.

Сразу двое украинцев вышли в стартовом составе Гента на матч 4-го тура группового этапа ЛЕ против Вольфсбурга (3:1).

"Пушка" Яремчука в видеообзоре матча Вольфсбург – Гент – 1:3

Роман Яремчук сумел отличиться голом, а Игорь Пластун своими действиями на поле заслужил наивысшую оценку в поединке от портала Whoscored – 8,5.

Для сравнения, Яремчук удостоился оценки 7,6.

Гент лидирует в группе I Лиги Европы, опережая Вольфсбург на три очка.

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