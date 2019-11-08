Вольфсбург – Гент: Пластун стал лучшим игроком матча по версии Whoscored

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"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – Динамо
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Копенгаген – Динамо: Киев заслужил большего, Михайличенко конфузится с заменами и неожиданное спасение украинцевЛига Европы — 01:47 5787
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Украинцы в Лиге Европы: Яремчук голом-шедевром привел Гент к лидерству, Ференцварош потерял очки с ЦСКАЛига Европы — 00:00 903
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Вернидуб прокомментировал свое назначение на пост главного тренера солигорского ШахтераМир — 7 нояб 679