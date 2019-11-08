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Вольфсбург – Гент: Пластун стал лучшим игроком матча по версии Whoscored

10:42 112 Читати українською
Вольфсбург – Гент: Пластун стал лучшим игроком матча по версии Whoscored
Игорь Пластун / Фото ФК Гент

Гент сумел переиграть Вольфсбург в Лиге Европы не без помощи украинцев.

20’ Жоао Виктор
 
Роман Яремчук 50’
Лоран Депуатр 65’
Мишель Нгаду-Нгаджи 76’
20’ Жоао Виктор
50’ Роман Яремчук
65’ Лоран Депуатр
76’ Мишель Нгаду-Нгаджи

Сразу двое украинцев вышли в стартовом составе Гента на матч 4-го тура группового этапа ЛЕ против Вольфсбурга (3:1).

"Пушка" Яремчука в видеообзоре матча Вольфсбург – Гент – 1:3

Роман Яремчук сумел отличиться голом, а Игорь Пластун своими действиями на поле заслужил наивысшую оценку в поединке от портала Whoscored – 8,5.

Для сравнения, Яремчук удостоился оценки 7,6.

Гент лидирует в группе I Лиги Европы, опережая Вольфсбург на три очка.

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Украинцы за рубежом Лига Европы Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Вольфсбург - Гент
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