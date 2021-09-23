На 63-му році життя перестало битися серце водія динамівців, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Помер екс-захисник Металіста та юнацьких збірних України Барвінко – йому було лише 27 років

За інформацією meta-ratings, смерть застала Анатолія у дорозі на матч юнацької першості проти Руху. У чоловіка поблизу Києва стався серцевий напад, а команда Динамо U-19 до Львова вирушила з іншим водієм.

Сам Анатолій Григорович Дрогуль присвятив киянам понад 20 років свого життя, був професіоналом своєї справи, доброю, порядною і життєрадісною людиною. Кияни вже висловили співчуття рідним і близьким.

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