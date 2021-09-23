На 63-м году жизни перестало биться сердце водителя динамовцев, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Умер экс-защитник Металлиста и юношеских сборных Украины Барвинко – ему было всего 27 лет

По информации meta-ratings, смерть застала Анатолия в пути на матч юношеского первенства против Руха. У мужчины под Киевом произошел сердечный приступ, а команда Динамо U-19 во Львов отправилась с другим водителем.

Сам Анатолий Григорьевич Дрогуль посвятил киевлянам более 20 лет своей жизни, был профессионалом своего дела, добрым, порядочным и жизнерадостным человеком. Киевляне уже выразили соболезнования родным и близким.

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