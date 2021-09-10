Колишній оборонець Металіста Денис Барвінко пішов з життя у досить ранньому віці. Футболіст виступав за збірні України різних рівнів.

Асоціація футболу Дніпропетровської області на своєму офіційному сайті повідомила сумну новину – в інший світ відійшов колишній захисник Металіста та екс-тренер аматорської Енергії Денис Барвінко.

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Про причини смерті не повідомляють. Зазначимо, що захисник дебютував у складі Металіста під керівництвом Мирона Маркевича у 2012 році та став срібним призером чемпіонату України.

Загалом він відіграв за харків'ян 11 матчів, у яких віддав 1 результативну передачу. Також Барвінко виступав у складі збірної України у категоріях від U-18 до U-20.

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