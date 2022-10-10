Напередодні серед постраждалих після влучання ракети в житловий будинок опинилася сім'я гравця запорізького Металурга Данила Кравчука. 17-річний футболіст наразі перебуває у лікарні. Його батько загинув.

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Цю інформацію повідомив Олег Локов – тренер Кравчука у Металурзі. Фахівець на своїй сторінці у Facebook звернувся по допомоги для сім'ї, яка в одну мить втратила батька та житло.

Нагадуємо, що Запоріжжя останніми днями чи найбільше потерпало від обстрілів. Сьогодні окупанти завдали масованого удару по багатьох містах України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і перебувайте в укриттях.