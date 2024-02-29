Мадридський клуб планує два великих трансфери в клуб.

Кіліан Мбаппе та Альфонсо Девіс – це дві основні трансферні цілі Реала на наступне літо. Однак майбутнє десяти гравців мадридської команди залишається невизначеним, повідомляє Marca.

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До цієї групи входять два ветерани з контрактами до кінця червня: Тоні Кроос і Лука Модріч. Також закінчуються контракти Начо Фернандеса і Лукаса Васкеса.

Наступний гравець у списку – Кепа Аррісабалага, конкурент українського голкіпера Андрія Луніна. Іспанський воротар повернеться в Челсі після закінчення оренди.

Також керівництву Реала потрібно буде вирішити долю Хоселу, Арди Гюлера, Франа Гарсії, Мігеля Гутьєрреса та Рафи Маріна.

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