Мадридский клуб планирует два крупных трансфера в клуб.

Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис – это две основные трансферные цели Реала на следующее лето. Однако будущее десяти игроков мадридской команды остается неопределенным, сообщает Marca.

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В эту группу входят два ветерана с контрактами до конца июня: Тони Кроос и Лука Модрич. Также заканчиваются контракты Начо Фернандеса и Лукаса Васкеса.

Следующий игрок в списке – Кепа Аррисабалага, конкурент украинского голкипера Андрея Лунина. Испанский вратарь вернется в Челси по окончании аренды.

Также руководству Реала нужно будет решить судьбу Хоселу, Арды Гюлера, Франа Гарсии, Мигеля Гутьерреса и Рафы Марина.

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