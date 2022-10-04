Тренер Інтера вважав за краще зберегти у складі своєї команди Хоакіна Корреа.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі заблокував перехід Пауло Дибали до Інтера, щоб міланський клуб не продавав Хоакіна Корреа. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Нагадаємо, що влітку Дибала став вільним агентом та вів переговори з Інтером. Проте сторонам так і не вдалося домовитися про контракт, тому аргентинський нападник опинився у Ромі.

У недавньому матчі Інтер – Рома (1:2) Дибала забив у ворота "нерадзуррі". Інтер після восьми турів Серії А опустився на дев'яте місце турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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