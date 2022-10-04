Индзаги летом заблокировал переход Дибалы в Интер — известна причина
Тренер Интера предпочёл сохранить в составе своей команды Хоакина Корреа.
Главный тренер Интера Симоне Индзаги заблокировал переход Пауло Дибалы в Интер, чтобы миланский клуб не продавал Хоакина Корреа. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
Интер – Рома – 1:2 – видео голов и обзор матча
Напомним, что летом Дибала стал свободным агентом и вёл переговоры с Интером. Однако сторонам так и не удалось договориться о контракте, поэтому аргентинский нападающий оказался в Роме.
В недавнем матче Интер — Рома (1:2) Дибала забил в ворота "нерадзурри". Интер после 8 туров Серии А опустился на девятое место турнирной таблицы чемпионата Италии.
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