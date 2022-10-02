Руслан Маліновський, який до цього забив 2 голи та віддав 3 асисти проти флорентійців, почав гру в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Фіорентина на "Футбол 24", стартував о 19:00. Луїс Мурієль крутив зі штрафного на 5 хвилині. Перший у зустрічі удар розминувся з воротами. Також здалеку приклалися Мандрагора і Венуті. Сапонара увійшов до штрафного і пробив. Дуже невпевнено парирував Спортьєлло, а далі завалив гравця Фіорентини на газон. Однак ще до цього суддя зупинив гру.

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По суті вперше господарі прорвалися в чужий штрафний майданчик, і відразу створили супермомент. Мурієль розрізним пасом вивів Копмейнерса сам на сам з Террачано. Нідерландець пробив у голкіпера, а далі бергамаски випрошували пенальті за випадкове потрапляння в руку суперника. Суддя не купився. Лукман прорвався правим флангом, черговий сейв кіпера "фіалок". Куаме з розгону вгатив ногою по носі Де Рона. Пряма червона, яку скасував VAR. Едерсон, Соппі та Копмейнерс небезпечно пробивали. Для гостей нульова нічия – ідеальний підсумок першого тайму.

Адемола Лукман відкрив рахунок на 59 хвилині. З першого удару після перерви відзначилася команда Гасперіні. Копмейнерс вкинув аут, Мурієль прорвався уздовж лицьової лінії і видав на порожні ворота. Маліновський – не перша опція для виходу на підсилення Аталанти. Меле і Пашаліч на 56-й замінили Соппі з Едерсоном. Непогано розігрує Фіорентина триходівку. Сапонарі скинули під удар, однак Спортьєлло без проблем взяв м'яч намертво.

Меле вивели на побачення з голкіпером. Террачано видав 4 сейв. До слова, у тому епізоді 3 стовідсотковий момент організував Мурієль. Рідко таке побачиш навіть у таких визнаних майстрів пасу, як Де Брюйне. Копмейнерс віддав на Лукмана, той фінтом прибрав суперника і пробив з межі воротарського, але потім таки дозволив себе заблокувати. Сапонара міг розстрілювати у вбивчій ситуації, однак послизнувся і впав на м'яч. Маліновський, Деміраль та Хойлунд замінили Лукмана, Толої і Мурієля на 73 хвилині.

Півзахисника збірної України двічі поспіль жорстко приймають. Йовіч, колись провальний трансфер Реала, а тепер нападник, який після гола на старті Серії А не потрапляє в основу вже й Фіорентини, перевірив на міцність плече Руслана. Маліновський гостро виводив Меле на оперативний простір, але вийшов казус Довбика – партнер заліз в офсайд. Деміраль ледь не зрізав у власні ворота. Відразу 3 удари Йовіча за секунд 60 на фініші зустрічі, лише 1 у площину воріт.

Класне відбирання Маліновського, є простір для контргри, проте далі Хойлунд не відчув пас Руслана. Українець видав 100-відсоткову точність передач, тричі повертав володіння команді, не без проблем довівши справу до перемоги. Також підстрахував партнерів виносом м'яча, міг організувати 2 моменти з 9 дотиків до м'яча, однак на іншому полюсі 2 програні єдиноборства з 3. Крім цього, двічі дозволив себе пройти на дриблінгу. Зрештою, Аталанта набирає 20 очок, а це стільки ж, як у Наполі, який очолює таблицю завдяки кращим додатковим показникам. Фіорентина осідає на 11 місці, залишаючись з 9 балами.

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