Інтер на власному полі поступився Ромі в рамках 8-го туру Серії А. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Перед стартом чемпіонату Інтеру та Ромі прогнозували боротьбу за чемпіонство, але вони непереконливо розпочали сезон. Перед звітним туром команди розташовувалися навіть за межами зони Ліги чемпіонів. Щоправда, відстань до лідера становила лише 7 очок. Хоча за сім зіграних турів це вже доволі значне відставання.

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Господарі Джузеппе Меацца набагато активніше розпочали сьогоднішню зустріч. На 10-й хвилині Едіну Джеко навіть вдалося відкрити рахунок. Боснієць міг забити свій 100-й гол в рамках Серії А у ворота своєї колишньої команди, але не витримав лінію офсайду. Арбітри переглянули відеоповтор і взяття воріт скасували. Інтер не знітився і продовжив тиснути. Нагорода не змусила себе чекати надто довго. Барелла чудовим пасом знайшов Дімарко, і Федеріко спокійно закотив м'яч під ближню стійку.

А от розвинути свій успіх "нерадзуррі" не поспішали. Ромі вдалося перехопити ініціативі й відновити рівновагу ще до перерви. Спінаццола прорвався своїм флангом і подав на протилежний край штрафного майданчика. Там Дибалі залишили занадто багато вільного простору. Пауло розкішним ударом не залишив жодних шансів Хандановічу. Так званий "гол у роздягальню" мав надати підопічним Жозе Моурінью щонайменше психологічну перевагу.

Так і було на старті другого тайму. Ось лише тривало це лише кілька хвилин. Далі на полі був лише Інтер. Римляни давали про себе лише фолами, за які отримували жовті картки та небезпечні штрафні на свої ворота. Після одного з таких Чалханоглу зарядив у поперечину! Згодом класний удар з-за меж штрафного вдався Асллані. Албанець пробив поруч зі стійкою. Яким би нелогічним був гол Роми, але він трапився. Пеллегріні класно подав зі штрафного від центрального кола, а Смоллінг залишився без опіки на межі воротарського. Це фатальна помилка. Кріс бездоганно пробив головою.

Сімоне Індзагі відреагував двома подвійними замінами. Однак замість того, щоб допомогти своїм гравцям влаштувати фінальний штурм, наставник спровокував хаос. Міланці були ближчими до того, аби ще пропустити у разючій контратаці.

Відтак, Рома перервала безвиграшну серію проти Інтера, яка налічувала 11 матчів. Для Жозе Моурінью це перша перемога над своїм колишнім клубом. "Вовки" набрали 16 очок та бодай тимчасово піднялися на четверте місце в турнірній таблиці Серії А. В активі Інтера на 4 залікові пункти менше.